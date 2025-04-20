«Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей в 51 очко, у Холмгрена — дабл-дабл

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити состоялся матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17) в пользу «Тандер».
Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Оклахома-Сити стал американский защитник Аарон Уггинс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора и отдать три передачи. Также отметим, что лидер клуба Шей Гилджес-Александер набрал 15 очков, а центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл — набрал 19 очков и сделал 10 подборов.
Самым результативным игроком в составе «Мемфис Гриззлиз» стал американский форвард Марвин Багли III. На его счету 17 очков и пять подборов. Лидер команды Джа Морант набрал аналогичное количество очков.
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