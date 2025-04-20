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«Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей в 51 очко, у Холмгрена — дабл-дабл

«Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей в 51 очко, у Холмгрена — дабл-дабл
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Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити состоялся матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17) в пользу «Тандер».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 80
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 21, Уильямс - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 15, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уильямс - 9, Джо - 6, Уильямс - 6, Митчелл - 5, Джонс - 2, Уоллес - 2, Карузо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 17, Багли III - 17, Бейн - 9, Хафф - 8, Альдама - 5, Кеннард - 5, Стивенс - 4, Джексон - 4, Иди - 4, Уильямс Мл. - 3, Пиппен Мл. - 2, Кончар - 2

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Оклахома-Сити стал американский защитник Аарон Уггинс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора и отдать три передачи. Также отметим, что лидер клуба Шей Гилджес-Александер набрал 15 очков, а центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл — набрал 19 очков и сделал 10 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Мемфис Гриззлиз» стал американский форвард Марвин Багли III. На его счету 17 очков и пять подборов. Лидер команды Джа Морант набрал аналогичное количество очков.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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