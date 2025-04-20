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«Просто кайф». Алексей Швед — об ощущениях от игры против Леброна и Брайанта

«Просто кайф». Алексей Швед — об ощущениях от игры против Леброна и Брайанта
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36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед рассказал о своих первых ощущениях от игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

— Помните свои ощущения, когда сыграли против Леброна Джеймса или Коби Брайанта? Как это было?
— Ну конечно, это такие кумиры. У меня даже есть видео, где я перехватываю мяч и забиваю сверху, когда Коби Брайант бежит со мной. Я как-нибудь потом покажу. И, как сказать… Просто кайф. Ты играешь с легендами, которых до этого смотрел по телевизору, а сейчас находишься на одной площадке и играешь против них. Понимаешь, что ты в этой системе, и просто радуешься, стараешься показать результат против таких игроков. Лучших игроков мира.

— То есть просто кайф и никакого волнения?
— Нет, волнения не было. Я всегда, когда выходил играть против самых сильных, у меня не было никакого волнения — я всегда был готов и всегда старался обыграть, забить. У меня такое баскетбольное упорство всегда присутствовало, — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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