Алексей Швед объяснил, в чём заключалась главная сила Майкла Джордана

36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед объяснил, в чём заключалась главная сила легендарного Майкла Джордана.

— Можно смотреть многочисленные нарезки, лучшие моменты… В чём главная сила Джордана?

— Он был суперуверенный. Он делал всё. Во-первых, он играл в нападении лучше всех, а также держал самых сильных игроков в защите. Шесть чемпионств. Поэтому тут даже не надо сравнивать.

— И возвращение, да?

— Конечно. Мне кажется, ему просто надоело в один момент, и он сказал: «Пойду поиграю в бейсбол».

— А вернулся всё равно лучшим.

— Да. Поиграл в бейсбол, вернулся — и снова выиграл чемпионство, — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».