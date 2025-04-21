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Алексей Швед объяснил, в чём заключалась главная сила Майкла Джордана

Алексей Швед объяснил, в чём заключалась главная сила Майкла Джордана
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36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед объяснил, в чём заключалась главная сила легендарного Майкла Джордана.

— Можно смотреть многочисленные нарезки, лучшие моменты… В чём главная сила Джордана?
— Он был суперуверенный. Он делал всё. Во-первых, он играл в нападении лучше всех, а также держал самых сильных игроков в защите. Шесть чемпионств. Поэтому тут даже не надо сравнивать.

— И возвращение, да?
— Конечно. Мне кажется, ему просто надоело в один момент, и он сказал: «Пойду поиграю в бейсбол».

— А вернулся всё равно лучшим.
— Да. Поиграл в бейсбол, вернулся — и снова выиграл чемпионство, — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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