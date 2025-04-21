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Швед: не удивлюсь, если в Китае введут четырёхочковые броски. Они могут пойти на это

Швед: не удивлюсь, если в Китае введут четырёхочковые броски. Они могут пойти на это
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36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед рассказал, как в Китае играют в баскетбол. Кроме того, Швед не усомнился в том, что в Китае также могут внедрить четырёхочковые броски.

— И что там за баскетбол? Что это была за игра?
— Там нет такого движения. В основном бегают очень быстро. Атаки бывают по шесть, по восемь секунд. Очень много атак. У них правила что-то среднее между американскими и европейскими. И очень грубо играют в защите. Мне кажется, там скорее «стритбольные» правила, чем баскетбольные. То, что у нас свистнули бы как обычный фол, там могут даже не заметить.

— Это не оттуда идея про четырёхочковый бросок пошла? Такое там можно представить?
— Ну, я бы не удивился. Китайцы, они могут. Но поддерживают там очень хорошо. И много хороших семейных ценностей. Приходишь в ресторан — все сидят семьями. На все мероприятия тоже приходят с семьями, весь город тебя знает. Баскетбол в Китае — это спорт номер один. Поэтому в плане популярности там всё было очень легко, — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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