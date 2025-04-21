«Бостон» уверенно обыграл «Орландо» и открыл счёт в серии плей-офф НБА

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 103:86.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уайт, который записал в свой актив 30 очков.

В составе «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 1-0.

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место Восточной конференции. «Орландо», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.