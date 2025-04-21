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Бостон – Орландо, результат матча 20 апреля 2025, счет 103:86, первый матч 1/8 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Бостон» уверенно обыграл «Орландо» и открыл счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 103:86.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 86
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Притчард - 19, Тейтум - 17, Браун - 16, Холидэй - 9, Порзингис - 5, Хорфорд - 5, Корнет - 2, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Вагнер - 23, Айзек - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Картер - 4, Энтони - 4, Блэк - 3, Хьюстан - 3, Джозеф, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уайт, который записал в свой актив 30 очков.

В составе «Орландо» лучшую результативность показал Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 1-0.

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место Восточной конференции. «Орландо», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.

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