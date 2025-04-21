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НБА назвала финалистов на звание MVP сезона

НБА назвала финалистов на звание MVP сезона
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала финалистов на звание MVP сезона-2024/25.

В число кандидатов вошли: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Йокич выступает в НБА с 2015 года. Всю карьеру в североамериканской лиге Никола играет за «Денвер». Самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации серб становился трижды. В 2023 году центровой стал чемпионом НБА. Этот титул остаётся пока единственным в его карьере.

Адетокунбо был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Участник семи Матчей звёзд. В начале апреля Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл, войдя в историю лиги.

Гилджес-Александер на студенческом уровне выступал за команду университета Кентукки «Кентукки Уайлдкэтс». Был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под 11-м номером командой «Шарлотт Хорнетс» и обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». В 2019 году стал игроком «Оклахомы».

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