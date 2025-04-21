Объявлены финалисты на звание лучшего тренера НБА сезона 2024/2025

Официальный аккаунт НБА представил тройку финалистов на престижную награду NBA Coach of the Year — Лучший тренер сезона 2024/25.

В шорт-лист вошли Кенни Аткинсон («Кливленд Кавальерс»), Джей Би. Бикерстафф («Детройт Пистонс») и Айме Удока («Хьюстон Рокетс»).

Аткинсон возглавил «Кливленд» в июне 2024 года и сразу же привёл команду к победе в Восточной конференции. Под его руководством команда одержала 64 победы при 18 поражениях.

Под руководством Бикерстаффа «Детройт» завершил регулярный сезон с результатом 44–38, заняв шестое место в Восточной конференции и обеспечив прямое попадание в плей-офф.

«Хьюстон» под руководством Удоки финишировал на втором месте Западной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.