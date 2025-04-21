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30 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Майами» и выйти вперёд в серии

30 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Майами» и выйти вперёд в серии
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Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 121:100.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 100
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Джером - 28, Гарлэнд - 27, Аллен - 12, Страс - 9, Мобли - 9, Меррилл - 6, Грин, Портер, Хантер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд, Окоро
Майами Хит: Адебайо - 24, Хироу - 21, Митчелл - 18, Уиггинс - 14, Робинсон - 8, Хайсмит - 7, Бёркс - 6, Уэр - 2, Розир, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Андерсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков, пять подборов и четыре передачи. В составе «Хит» лучшую результативность показал центровой Бэм Адебайо, который оформил 24 очка, девять подборов и три передачи.

Таким образом, «Кливленд» повёл в серии со счётом 1-0. По итогам регулярного чемпионата «Кливленд» занял первое место Восточной конференции. «Майами», в свою очередь, финишировал на десятом месте Востока.

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