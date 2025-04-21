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Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 21 апреля 2025, счёт 85:95, первый матч 1/8 финала плей-офф НБА

56 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» с победы стартовать в серии с «Хьюстоном»
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В ночь с 20 на 21 апреля мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости площадки одержали победу со счётом 95:85. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «воинов».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
85 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 26, Брукс - 11, Смит II - 11, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Грин - 7, Адамс - 6, Исон - 6, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Батлер - 25, Подзиемски - 14, Пэйтон II - 7, Муди - 7, Сантос - 5, Грин - 4, Хилд - 2, Куминга, Луни, Ки, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 31 очко, шесть подборов и три ассиста. Его одноклубник лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер принёс «Уорриорз» 25 очков, семь подборов и шесть результативных передач. У хозяев лучшим стал турецкий центровой Алперен Шенгюн — 26 очков, девять подборов и один ассист.

По итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занял седьмое место Западной конференции и вышел в плей-офф через этап плей-ин. «Хьюстон», в свою очередь, финишировал на втором месте Запада. Второй матч между командами также пройдёт в Хьюстоне. Игра пройдёт 24 апреля.

Плей-офф НБА. Календарь
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