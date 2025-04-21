56 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» с победы стартовать в серии с «Хьюстоном»

В ночь с 20 на 21 апреля мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости площадки одержали победу со счётом 95:85. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «воинов».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 31 очко, шесть подборов и три ассиста. Его одноклубник лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер принёс «Уорриорз» 25 очков, семь подборов и шесть результативных передач. У хозяев лучшим стал турецкий центровой Алперен Шенгюн — 26 очков, девять подборов и один ассист.

По итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занял седьмое место Западной конференции и вышел в плей-офф через этап плей-ин. «Хьюстон», в свою очередь, финишировал на втором месте Запада. Второй матч между командами также пройдёт в Хьюстоне. Игра пройдёт 24 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: