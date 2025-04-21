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Результаты дня плей-офф НБА 21 апреля: как сыграли, неожиданная победа Голден Стэйт в гостях, сумасшедший разгром в матче Оклахомы

Результаты дня плей-офф НБА 21 апреля: сумасшедший разгром в матче «Оклахомы»
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В ночь с 20 на 21 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) продолжился плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли первые матчи в четырёх сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 21 апреля:

  • «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 85:95 (0-1);
  • «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 121:100 (1-0);
  • «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 103:86 (1-0);
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:80 (1-0).

Сегодня, в ночь с 21 на 22 апреля, пройдут два матча плей-офф НБА. Все они состоятся в рамках вторых игр серии.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
85 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 26, Брукс - 11, Смит II - 11, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Грин - 7, Адамс - 6, Исон - 6, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Батлер - 25, Подзиемски - 14, Пэйтон II - 7, Муди - 7, Сантос - 5, Грин - 4, Хилд - 2, Куминга, Луни, Ки, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 100
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Джером - 28, Гарлэнд - 27, Аллен - 12, Страс - 9, Мобли - 9, Меррилл - 6, Грин, Портер, Хантер, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд, Окоро
Майами Хит: Адебайо - 24, Хироу - 21, Митчелл - 18, Уиггинс - 14, Робинсон - 8, Хайсмит - 7, Бёркс - 6, Уэр - 2, Розир, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Андерсон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 86
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Притчард - 19, Тейтум - 17, Браун - 16, Холидэй - 9, Порзингис - 5, Хорфорд - 5, Корнет - 2, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Вагнер - 23, Айзек - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Картер - 4, Энтони - 4, Блэк - 3, Хьюстан - 3, Джозеф, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 80
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 21, Уильямс - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 15, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уильямс - 9, Джо - 6, Уильямс - 6, Митчелл - 5, Джонс - 2, Уоллес - 2, Карузо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 17, Багли III - 17, Бейн - 9, Хафф - 8, Альдама - 5, Кеннард - 5, Стивенс - 4, Джексон - 4, Иди - 4, Уильямс Мл. - 3, Пиппен Мл. - 2, Кончар - 2
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