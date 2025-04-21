Результаты дня плей-офф НБА 21 апреля: сумасшедший разгром в матче «Оклахомы»

В ночь с 20 на 21 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) продолжился плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли первые матчи в четырёх сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 апреля:

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 85:95 (0-1);

«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 121:100 (1-0);

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 103:86 (1-0);

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:80 (1-0).

Сегодня, в ночь с 21 на 22 апреля, пройдут два матча плей-офф НБА. Все они состоятся в рамках вторых игр серии.

Рекорды НБА: