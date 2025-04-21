Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Прихожу на завтрак — крокодил лежит». Алексей Швед рассказал о кухне в Китае

«Прихожу на завтрак — крокодил лежит». Алексей Швед рассказал о кухне в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед вспомнил о китайской кухне. С 2023 по 2024 год Алексей выступал за «Шаньси Лунгс», который базируется в городе Тайюань (провинция Шаньси).

«Китай — это нудлс, 100%. Это много нудлс. Регион, где мы играли, там самая лучшая лапша в Китае. Там на самом деле всё разбито на восемь−девять частей, приезжаешь в одно место, там самая лучшая лапша, в другое место — самое лучшее мясо, третье — это рыба, четвёртое — это пельмени, пятое — это утка.

В плане еды там очень много всего, они едят вообще всё, мне кажется. У меня на завтраке, я помню, приехал, вторая или третья игра, прихожу, на завтрак просто крокодил лежит. То есть про насекомых я уже и не говорю – сверчки, лягушки – всё, что можно», — сказал Швед в интервью пресс-службе «Зенита».

Материалы по теме
Швед: не удивлюсь, если в Китае введут четырёхочковые броски. Они могут пойти на это

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android