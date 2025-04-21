«Прихожу на завтрак — крокодил лежит». Алексей Швед рассказал о кухне в Китае

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед вспомнил о китайской кухне. С 2023 по 2024 год Алексей выступал за «Шаньси Лунгс», который базируется в городе Тайюань (провинция Шаньси).

«Китай — это нудлс, 100%. Это много нудлс. Регион, где мы играли, там самая лучшая лапша в Китае. Там на самом деле всё разбито на восемь−девять частей, приезжаешь в одно место, там самая лучшая лапша, в другое место — самое лучшее мясо, третье — это рыба, четвёртое — это пельмени, пятое — это утка.

В плане еды там очень много всего, они едят вообще всё, мне кажется. У меня на завтраке, я помню, приехал, вторая или третья игра, прихожу, на завтрак просто крокодил лежит. То есть про насекомых я уже и не говорю – сверчки, лягушки – всё, что можно», — сказал Швед в интервью пресс-службе «Зенита».

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