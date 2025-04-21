Карри высказался о «Хьюстоне» после победы «Голден Стэйт» в первом матче плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о победе команды в первом матче с «Хьюстон Рокетс» (95:85). Команды встречались в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это невероятная команда. Определённо физически мощная. Но я хотел бы думать, что мы не отступаем ни перед какими вызовами. Мы ответили грубой силе грубой силой. Может быть, в этом есть немного изящества», — сказал Карри на пресс-конференции.

В матче с «Хьюстоном» Карри набрал 31 очко, совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи. Следующий матч команды проведут 24 апреля.

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