Алексей Швед вспомнил о своей покупке на первую большую зарплату

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед вспомнил, какими видами спорта мог заниматься в детстве, а также рассказал о своей покупке на первую большую зарплату.

«Меня звали в лёгкую атлетику. Очень-очень хотели, чтобы я там был. И, конечно, волейбол. Но там не было шансов. Папа сказал сразу «нет», только баскетбол.

Я когда был молодой, там не было особо таких больших премий, поэтому, наверное, не помню даже, на что потратил. Когда уже основные деньги начали появляться, я помню, первое, что я сделал, это купил квартиру в Белгороде родителям», — сказал Швед в интервью пресс-службе «Зенита».

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