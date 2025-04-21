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Гомельский спрогнозировал победителя в серии плей-офф НБА «Майами» — «Кливленд»

Гомельский спрогнозировал победителя в серии плей-офф НБА «Майами» — «Кливленд»
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

«Победа «Майами» над «Атлантой» [в плей-ин] меня удивила. Опыт тренера Споэльстры и ряда игроков помог одержать важную победу. Теперь предстоит тяжёлая серия против «Кливленда». Не вижу у «Майами» шансов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Кливленд» и «Майами» уже сыграли первый матч. Со счётом 121:100 победу одержали «Рокетс». Следующая игра серии состоится 24 апреля.

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