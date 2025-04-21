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«Даже не место в плей-офф». Эксперт — о «Лейкерс» после поражения в игре с «Миннесотой»

«Даже не место в плей-офф». Эксперт — о «Лейкерс» после поражения в игре с «Миннесотой»
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс критично высказался о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Миллер

«Боже, какая странная ночь выдалась в Лос-Анджелесе. Какую странную игру показали «Лейкерс». Одна из самых странных команд, которые я видел за долгое-долгое время. Бывают вечера, когда кажется, что эта команда может выиграть всё. И бывают другие вечера, когда кажется, что этой команде даже не место в плей-офф», — сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля. Начало – в 5:00 мск.

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