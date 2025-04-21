«Даже не место в плей-офф». Эксперт — о «Лейкерс» после поражения в игре с «Миннесотой»

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс критично высказался о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117).

«Боже, какая странная ночь выдалась в Лос-Анджелесе. Какую странную игру показали «Лейкерс». Одна из самых странных команд, которые я видел за долгое-долгое время. Бывают вечера, когда кажется, что эта команда может выиграть всё. И бывают другие вечера, когда кажется, что этой команде даже не место в плей-офф», — сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля. Начало – в 5:00 мск.

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