Дрэймонд Грин оценил победу «Голден Стэйт» в первой игре плей-офф с «Хьюстоном»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий о победе команды в первом матче с «Хьюстон Рокетс» (95:85). Команды встречались в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Очень приятно побеждать в любом выездном матче, как и в любом матче плей-офф в целом. Но определённо здорово одержать победу в выездной игре плей-офф. Думаю, мы можем играть намного лучше. Мне вообще не кажется, что мы играли очень хорошо. Нам всё ещё нужно найти способ победить. Сегодня мы здорово показали себя в защите», — сказал Грин на пресс-конференции.

Следующий матч команды проведут 24 апреля.

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