Дрэймонд Грин оценил победу «Голден Стэйт» в первой игре плей-офф с «Хьюстоном»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий о победе команды в первом матче с «Хьюстон Рокетс» (95:85). Команды встречались в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
85 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 26, Брукс - 11, Смит II - 11, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Грин - 7, Адамс - 6, Исон - 6, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Батлер - 25, Подзиемски - 14, Пэйтон II - 7, Муди - 7, Сантос - 5, Грин - 4, Хилд - 2, Куминга, Луни, Ки, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
«Очень приятно побеждать в любом выездном матче, как и в любом матче плей-офф в целом. Но определённо здорово одержать победу в выездной игре плей-офф. Думаю, мы можем играть намного лучше. Мне вообще не кажется, что мы играли очень хорошо. Нам всё ещё нужно найти способ победить. Сегодня мы здорово показали себя в защите», — сказал Грин на пресс-конференции.
Следующий матч команды проведут 24 апреля.
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