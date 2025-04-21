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Главный тренер «Миннесоты» высказался о «Лейкерс» после победы на старте серии в плей-офф

Главный тренер «Миннесоты» высказался о «Лейкерс» после победы на старте серии в плей-офф
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч поделился мнением о победе команды в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Миллер

«Это только первая игра. Мы прекрасно понимаем, что серия будет долгой, и не предполагаем, что во второй игре всё будет именно так. Это будет совершенно другая игра. Но я знаю, что мы можем добиться большего», — сказал Финч на пресс-конференции.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля. Начало – в 5:00 по московскому времени.

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