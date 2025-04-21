Главный тренер «Миннесоты» высказался о «Лейкерс» после победы на старте серии в плей-офф

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч поделился мнением о победе команды в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95).

«Это только первая игра. Мы прекрасно понимаем, что серия будет долгой, и не предполагаем, что во второй игре всё будет именно так. Это будет совершенно другая игра. Но я знаю, что мы можем добиться большего», — сказал Финч на пресс-конференции.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля. Начало – в 5:00 по московскому времени.

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