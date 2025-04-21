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Стал известен MVP Евролиги нынешнего сезона

Стал известен MVP Евролиги нынешнего сезона
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Атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона. Об этом информирует Eurohoops. Ожидаетcя, что официальный анонс Евролиги последует в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Нанн принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Евролиги, в которых в среднем набирал 21,1 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи. Кендрик реализовывал 57,3% двухочковых бросков, 42,6% трёхочковых и 86% штрафных. «Панатинаикос» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице, одержав 22 победы при 12 поражениях. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Анадолу Эфес».

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