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Уолт Фрейзер назвал игрока, достойного звания величайшего баскетболиста вместо Джордана

Уолт Фрейзер назвал игрока, достойного звания величайшего баскетболиста вместо Джордана
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Двукратный чемпион НБА, член зала славы баскетбола Уолт Фрейзер поделился мнением о легендарном игроке североамериканской лиги Майкле Джордане.

«Он жаловался, что не может победить «Пистонс». Он думал, что генеральный менеджер не понимает, что делает. Тогда я ещё не был уверен, что он сможет возглавить команду и сделать следующий шаг. И вдруг это случилось. Считаю ли я Джордана величайшим игроком всех времён? Я всегда спрашиваю, а каковы критерии? Супермен – тогда это Уилт Чемберлен. Также могу назвать Карима Абдул-Джаббара. Универсальность – это про Оскара Робертсона. Победы – Билл Расселл. Эти четыре парня. На самом деле я бы ответил — Уилт Чемберлен», — приводит слова Фрейзера New York Post.

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