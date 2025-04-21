Уолт Фрейзер назвал игрока, достойного звания величайшего баскетболиста вместо Джордана

Двукратный чемпион НБА, член зала славы баскетбола Уолт Фрейзер поделился мнением о легендарном игроке североамериканской лиги Майкле Джордане.

«Он жаловался, что не может победить «Пистонс». Он думал, что генеральный менеджер не понимает, что делает. Тогда я ещё не был уверен, что он сможет возглавить команду и сделать следующий шаг. И вдруг это случилось. Считаю ли я Джордана величайшим игроком всех времён? Я всегда спрашиваю, а каковы критерии? Супермен – тогда это Уилт Чемберлен. Также могу назвать Карима Абдул-Джаббара. Универсальность – это про Оскара Робертсона. Победы – Билл Расселл. Эти четыре парня. На самом деле я бы ответил — Уилт Чемберлен», — приводит слова Фрейзера New York Post.

Сына Майкла Джордана заметили в клубе в экс-женой Эдди Мёрфи: