Новички УНИКСа Хиллиард и Кин прибыли в расположение клуба перед плей-офф ЕЛ

Американские новички УНИКСа, лёгкий форвард Дэрран Хиллиард и защитник Маркус Кин, прибыли в расположение казанской команды.

«Привет, болельщики УНИКСа. Рад присоединиться к команде. Не терпится увидеть всех вас на предстоящих матчах», — сказал Хиллиард в интервью пресс-службе УНИКСа.

«Привет, болельщики «УНИКСа». Рад быть здесь. Готов к плей-офф, погнали. Впереди большие дела», — добавил Кин.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС занял третье место в турнирной таблице. В четвертьфинальной серии плей-офф казанский клуб сыграет с саратовским «Автодором». Первый матч состоится 23 апреля в Казани. Начало – в 19:00 мск.

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