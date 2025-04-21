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Член зала славы назвал двух игроков, оказавших максимальное влияние на баскетбол

Член зала славы назвал двух игроков, оказавших максимальное влияние на баскетбол
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) член Зала славы Уолт Фрейзер поделился мнением об игроках, которые оказали максимальное влияние на баскетбол.

«В профессиональном баскетболе было лишь два игрока, которые изменили правила игры. Это Джордж Майкан и Уилт Чемберлен. Чтобы их сдержать, пришлось даже изменить некоторые аспекты игры. Если бы не Чемберлен, никто бы о нас и не услышал. Я не знаю, была бы НБА вообще. Если бы не Уилт и Билл Расселл. Мне было бы трудно назвать Майкла Джордана [величайшим игроком]. Майк находится рядом с этими парнями, но, если бы мне пришлось выбирать, то это был бы Чемберлен», — приводит слова Фрейзера издание New York Post.

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