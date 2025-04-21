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Друг менеджера «Далласа», обменявшего Дончича: похвалил его за этот ход, а он посмеялся

Друг менеджера «Далласа», обменявшего Дончича: похвалил его за этот ход, а он посмеялся
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44-летний Деррик Дьюэйн Аллен, американский профессиональный баскетбольный тренер и бывший игрок, а также друг генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нико Харрисона, рассказал о реакции на обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он высоко отзывался о Луке как о баскетболисте. Нико рассказывал мне и моему другу Бобу, каким талантливым был Лука и всё такое. Но, знаете, когда он говорил о команде и некоторых других парнях, можно было сказать, что у него есть своё мнение и оценка о команде и разных игроках в ней.

После обмена Луки я написал ему: «Отличный ход, молодой человек», на что он просто отправил LOL», — приводит слова Аллена издание Daily Mail.

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