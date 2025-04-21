Инсайдер сообщил, что послужило основанием в решении «Далласа» обменять Дончича

Аналитик и известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон рассказал о том, что стало основанием в решении руководства «Даллас Маверикс» обменять 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича в феврале этого года на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

Согласно его информации, генеральный менеджер команды Нико Харрисон летом 2023 года уволил директора по здоровью и функциональной подготовки Кейси Смита, директора по физической подготовке Джереми Холсоппа и мануального терапевта Кейси Спенглера. В результате отношения между фронт-офисом клуба и Дончичем испортились. Именно данные обстоятельства легли в основу решения о будущем обмене словенского атлета.

Отметим, что Кейси Смит работал в команде с 2004 года. Сам Дирк Новицки объяснил, что благодаря этому специалисту он смог играть гораздо дольше. И Нико Харрисон в 2023 году вызвал Смита на разговор. Тот не смог приехать, поскольку ухаживал за больной матерью. Однако генменеджер команды сообщил ему по видеосвязи, что тот уволен.

А не так давно Нико Харрисон нервно высказался в адрес Смита.

«То, что мы говорим о нём, похоже на какую-то шутку. В прошлом году его уже не было в нашей команде, и мы дошли до финала. Никто не вспоминал Кейси в прошлом году. Нет никакого смысла в том, чтобы возвращаться к нему. Не буду даже комментировать это», – приводит слова Харрисона портал ESPN.