Швед: в Китае каждый раз, когда забрасывал трёхочковый, играла или «Катюша», или Moskau

36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед вспомнил, как в Китае во время матчей праздновали его успешно реализованные трёхочковые броски.

— Скажите, это правда, что каждый раз, когда вы забрасывали трёхочковый, играла «Катюша»?

— Да, «Катюша» или Moskau (песня немецкоязычной группы Dschinghis Khan. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, это очень круто. Мы выкладывали видео в телеграм-канал, как после трёхочкового весь зал танцует, кричит. Это происходило каждую игру много раз.

— В одной из четвертей у вас было шесть трёхочковых. «Катюша» не смолкала?

— Да, это вообще был рекорд чемпионата Китая — шесть трёхочковых за одну четверть. Они очень хорошо относятся к русским. Там много русских магазинов. Они очень хотят приезжать в Москву, в Санкт-Петербург. Даже если посмотреть китайский TikTok, там очень много всего, связанного с Россией. Относятся к нам очень круто, — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».