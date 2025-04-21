Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный претендент на первый номер драфта НБА — 2025 выставил свою кандидатуру

Главный претендент на первый номер драфта НБА — 2025 выставил свою кандидатуру
Комментарии

18-летний американский форвард Купер Флэгг, выступавший в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за «Дьюк Блю Девилз» на позиции форварда, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Болельщики «Дьюк Блю Девилз», мои товарищи по команде, братство, все, кто был с нами в этом путешествии. Это был невероятный год, возможно, лучший в моей жизни, и я испытываю огромную благодарность и чувствую себя таким счастливым за все те возможности, которые мне были предоставлены. «Дьюк» всегда был для меня мечтой, но я рад объявить, что подаю заявку на участие в драфте НБА 2025 года», — сказал Флэгг в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Материалы по теме
Флэгг в дебютном сезоне признан лучшим игроком NCAA, присоединившись к Дюранту и Дэвису
Известна команда, которая обладает наибольшим шансом на первый пик драфта НБА 2025 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android