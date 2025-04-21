Главный претендент на первый номер драфта НБА — 2025 выставил свою кандидатуру

18-летний американский форвард Купер Флэгг, выступавший в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за «Дьюк Блю Девилз» на позиции форварда, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Болельщики «Дьюк Блю Девилз», мои товарищи по команде, братство, все, кто был с нами в этом путешествии. Это был невероятный год, возможно, лучший в моей жизни, и я испытываю огромную благодарность и чувствую себя таким счастливым за все те возможности, которые мне были предоставлены. «Дьюк» всегда был для меня мечтой, но я рад объявить, что подаю заявку на участие в драфте НБА 2025 года», — сказал Флэгг в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.