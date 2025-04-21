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Батлер: Карри станет причиной того, что мы выиграем всё. Он как Бэтмен творит невероятное

Батлер: Карри станет причиной того, что мы выиграем всё. Он как Бэтмен творит невероятное
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35-летний лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер впечатлён игрой своего 37-летнего товарища по команде и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Стефена Карри.

«Бэтмен (имеется в виду Стефен Карри. — Прим. «Чемпионата») появляется из ниоткуда. Вы никогда не увидите, как он приближается, а потом просто падает с неба, выскакивает из-за угла здания, из-за двери — и вытворяет невероятные вещи. Карри станет причиной того, что мы выиграем всё. Мы должны защищать его любой ценой», — приводит слова Батлера аккаунт Courtside Buzz в X (ранее Twitter).

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