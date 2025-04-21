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Легендарный Фил Джексон выступил с критикой НБА из-за матчей в канун Пасхи

Легендарный Фил Джексон выступил с критикой НБА из-за матчей в канун Пасхи
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13-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский тренер Фил Джексон раскритиковал руководство североамериканской организации за проведение матчей плей-офф в канун христианского праздника Пасха.

«НБА снова испытывает веру, проводя несколько игр в Рождество и Пасху… священные дни», — написал Джексон на своей странице в социальных сетях.

Пасха — один из главных христианских праздников, отмечаемый верующими в память о воскресении Иисуса Христа из мёртвых после распятия. Празднование начинается Великим постом, продолжающимся около шести недель, и достигает своего апогея в воскресенье накануне праздника.

Основные символы Пасхи включают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи, символизирующие новую жизнь и радость победы над смертью. Торжества сопровождаются церковными службами, освящением пищи и семейными застольями.

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