Журналист: некоторые ненавидят Дончича, в том числе и руководитель «Далласа»

Известный спортивный обозреватель Ник Райт высказался о 26-летнем словенском звёздном защите клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Лука обладает харизмой, в нём присутствует самоуверенность, из-за чего он вызывает у болельщиком противоречивые чувства. И это очень важная вещь.

В этой лиге нужно, чтобы тебя ненавидели. Никто не испытывает таких чувств к Яннису [Адетокунбo] или Николе [Йокичу]. Но есть те, кто ненавидят Дончича, в том числе и человек, который занимает не последнее место в управлении «Далласом». Нет ничего лучше для НБА, чем появление Луки в этот момент в «Лейкерс», — сказал Райт на подкасте Колина Коухёрда.