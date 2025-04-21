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Журналист раскрыл первую реакцию Джейсона Кидда на обмен Дончича

Журналист раскрыл первую реакцию Джейсона Кидда на обмен Дончича
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Журналист издания The DLLS Network Тим Кейто со ссылкой на свои источники в лиге рассказал, какая была первая реакция главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда на решение фронт-офиса команды обменять Луку Дончича на Энтони Дэвиса в феврале текущего года.

«Хотя Кидд по вполне понятным причинам был расстроен из-за травм в команде в этом сезоне, он также был возмущён тем, что руководство клуба обменяло Дончича в середине сезона. Это подтвердили многочисленные источники в команде и лиге. Несмотря на то что он разделял некоторые разочарования Харрисона в отношении Дончича, которые привели к решению по обмену.

По словам источников в команде и лиге, Кидду дали задачу пересобрать состав, который до этого строился вокруг одной конкретной звезды. Это привело к раздражению Джейсона в середине сезона, которое достигло пика, когда он пропустил послематчевую пресс-конференцию, запланированную лигой в феврале», — написал Кейто в статье.

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