Менеджер «Далласа» — о реакции фанатов на обмен Дончича: не понимал степень его важности

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон прокомментировал недовольство фанатов техасской команды после обмена 26-летнего словенского защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Когда вы разрабатывали и продвигали идею этой сделки и у вас в голове были запланированы различные сценарии реакции, ожидали ли вы такое недовольство со стороны фанатов?

— Да, хороший вопрос. Я знал, что Лука был важен для фанатов. Но не совсем понимал, до какой степени, — сказал Харрисон на официальной пресс-конференции клуба.

Ранее популярный журналист Ник Райт заявил, что некоторые люди ненавидят Луку.