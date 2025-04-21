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Менеджер «Далласа» — о реакции фанатов на обмен Дончича: не понимал степень его важности

Менеджер «Далласа» — о реакции фанатов на обмен Дончича: не понимал степень его важности
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Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон прокомментировал недовольство фанатов техасской команды после обмена 26-летнего словенского защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Когда вы разрабатывали и продвигали идею этой сделки и у вас в голове были запланированы различные сценарии реакции, ожидали ли вы такое недовольство со стороны фанатов?
— Да, хороший вопрос. Я знал, что Лука был важен для фанатов. Но не совсем понимал, до какой степени, — сказал Харрисон на официальной пресс-конференции клуба.

Ранее популярный журналист Ник Райт заявил, что некоторые люди ненавидят Луку.

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