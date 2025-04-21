Менеджер «Далласа»: наш состав после обмена Дончича — чемпионского уровня

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон заявил, что состав техасской команды после обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» был чемпионского уровня, но из-за травм не раскрыл свой потенциал.

«На самом деле, мы посмотрели на возможные последствия обмена, увидев нашу стартовую пятёрку… Кайри [Ирвинг], Клэй [Томпсон], Пи Джей [Вашингтон], Энтони Дэвис и [Дерек] Лайвли — мы считаем, что это команда чемпионского уровня.

И мы бы побеждали на высоком уровне. И это могло бы немного утихомирить возмущение фанатов. Но, к сожалению, мы не смогли этого сделать из-за постоянных повреждений. Так что это негодование просто продолжалось и продолжалось, как и травмы», — сказал Харрисон на пресс-конференции команды.