Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, стоит ли рассчитывать на создание отдельной лиги НБА в Европе

Гомельский ответил, стоит ли рассчитывать на создание отдельной лиги НБА в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об идее руководства НБА создать в Европе отдельную лигу.

— Как вы относитесь к идеи руководства НБА создать в Европе отдельную лигу? И на ваш взгляд, данный проект всё же будет воплощён в жизнь или вновь всё останется лишь на бумаге?
— Руководство НБА в очередной раз заявило о намерении создать в Европе дочернюю баскетбольную лигу. При этом заявлено, что в кооперации с ФИБА-Европа. Однако ни в самой НБА, ни в ФИБА-Европа нет понимания того, как будет работать экономика такой лиги. НБА не будет заниматься убыточным проектом. Думаю, что на данном этапе разговоры и предложения останутся только на бумаге, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Гомельский спрогнозировал победителя в серии плей-офф НБА «Майами» — «Кливленд»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android