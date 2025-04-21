Гомельский ответил, стоит ли рассчитывать на создание отдельной лиги НБА в Европе

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об идее руководства НБА создать в Европе отдельную лигу.

— Как вы относитесь к идеи руководства НБА создать в Европе отдельную лигу? И на ваш взгляд, данный проект всё же будет воплощён в жизнь или вновь всё останется лишь на бумаге?

— Руководство НБА в очередной раз заявило о намерении создать в Европе дочернюю баскетбольную лигу. При этом заявлено, что в кооперации с ФИБА-Европа. Однако ни в самой НБА, ни в ФИБА-Европа нет понимания того, как будет работать экономика такой лиги. НБА не будет заниматься убыточным проектом. Думаю, что на данном этапе разговоры и предложения останутся только на бумаге, — написал Гомельский на своём официальном сайте.