Инсайдер рассказал, почему владелец «Далласа» недоволен менеджером из-за Дончича

Владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Патрик Дюмон разочарован генеральным менеджером коллектива Нико Харрисоном из-за того, что он не предупредил его о возможной реакции фанатов на обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщил инсайдер Тим Като.

«Однако различные источники неизменно выражают уверенность в том, что Дюмон больше не рассматривает Харрисона как фигуру с безупречным баскетбольным опытом. Наиболее примечательно, что, по словам различных людей в команде и лиге, Дюмон был разочарован тем, что Харрисон не предупредил его — или, что, возможно, ещё более ужасно, не знал сам — о возмущении фанатов после такого обмена.

Те же источники утверждают, что это оказало некоторое влияние на решение Дюмонта пригласить Харрисона на закрытое мероприятие для СМИ на прошлой неделе, чего Харрисон не хотел», — приводит слова Като издание DLLS.