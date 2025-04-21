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Дончич уступил лишь Джордану по количеству очков в среднем за матч в рамках плей-офф НБА

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем за встречу в рамках плей-офф в карьере.

Топ-10 игроков в истории НБА по наибольшему количеству очков в среднем за матч в рамках плей-офф за карьеру.

1. Майкл Джордан — 33,4.

2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 31,0.

3. Аллен Айверсон — 29,7.

4. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 29,3.

5. Джерри Уэст — 29,1.

6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 28,4.

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 28,1.

8. Девин Букер («Финикс Санз») — 28,0.

9. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 27,7.

10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 27,6.