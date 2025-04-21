Дончич уступил лишь Джордану по количеству очков в среднем за матч в рамках плей-офф НБА

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем за встречу в рамках плей-офф в карьере.
Топ-10 игроков в истории НБА по наибольшему количеству очков в среднем за матч в рамках плей-офф за карьеру.
1. Майкл Джордан — 33,4.
2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 31,0.
3. Аллен Айверсон — 29,7.
4. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 29,3.
5. Джерри Уэст — 29,1.
6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 28,4.
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 28,1.
8. Девин Букер («Финикс Санз») — 28,0.
9. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 27,7.
10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 27,6.