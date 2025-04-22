Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелица «Далласа» пожертвовала $ 1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

Владелица «Далласа» пожертвовала $ 1 млн на инаугурацию Дональда Трампа
Комментарии

Владелица контрольного пакета акций техасской команды «Даллас Маверикс» Мириам Адельсон пожертвовала $ 1 млн на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Адельсон 79 лет. По состоянию на 2024 год её состояние оценивается в $ 32 млрд, что делает её 53-м самым богатым человеком.

В 2023 году Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций клуба «Даллас Маверикс» Адельсон и её зятю Патрику Дюмону, который стал представителем команды в Совете. У семей Адельсон-Дюмон в собственности — 69% акций команды.

Материалы по теме
Тот, кто слил Дончича, гордо смотрел, как «Даллас» тонет. Даже Дэвис не спас
Тот, кто слил Дончича, гордо смотрел, как «Даллас» тонет. Даже Дэвис не спас
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android