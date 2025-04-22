Владелица «Далласа» пожертвовала $ 1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

Владелица контрольного пакета акций техасской команды «Даллас Маверикс» Мириам Адельсон пожертвовала $ 1 млн на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Адельсон 79 лет. По состоянию на 2024 год её состояние оценивается в $ 32 млрд, что делает её 53-м самым богатым человеком.

В 2023 году Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций клуба «Даллас Маверикс» Адельсон и её зятю Патрику Дюмону, который стал представителем команды в Совете. У семей Адельсон-Дюмон в собственности — 69% акций команды.