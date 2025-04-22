Менеджер, который обменял Дончича: почему меня не уволили? Потому что хорошо работаю

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон ответил, почему его не стоит увольнять из коллектива после обмена Луки Дончича и вылета на стадии плей-ин.
— Лука впервые возвращается в город, идёт игра с «Лейкерс», и вы стоите там, где тысячи людей скандируют, требуя вашего увольнения. Это тот опыт, о котором никто из нас не говорит, потому что никто не призывает нас потерять работу. Почему вас не должны увольнять?
— Ну, во-первых, я думаю, что проделал здесь действительно хорошую работу. И я не думаю, что в этом году обо мне можно судить из-за большого количества травм. Оценивать нужно по совокупности, от начала до конца, и поэтому, на мой взгляд, у меня действительно хорошие рабочие отношения с Патриком, — сказал Харрисон на пресс-конференции команды.