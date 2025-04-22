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Менеджер, который обменял Дончича: почему меня не уволили? Потому что хорошо работаю

Менеджер, который обменял Дончича: почему меня не уволили? Потому что хорошо работаю
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Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон ответил, почему его не стоит увольнять из коллектива после обмена Луки Дончича и вылета на стадии плей-ин.

— Лука впервые возвращается в город, идёт игра с «Лейкерс», и вы стоите там, где тысячи людей скандируют, требуя вашего увольнения. Это тот опыт, о котором никто из нас не говорит, потому что никто не призывает нас потерять работу. Почему вас не должны увольнять?

— Ну, во-первых, я думаю, что проделал здесь действительно хорошую работу. И я не думаю, что в этом году обо мне можно судить из-за большого количества травм. Оценивать нужно по совокупности, от начала до конца, и поэтому, на мой взгляд, у меня действительно хорошие рабочие отношения с Патриком, — сказал Харрисон на пресс-конференции команды.

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