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В НБА раскрыли шансы команд на получение первого номера драфта в 2025 году

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала информацию о шансах команд североамериканской лиги на драфт-лотерее 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом коллективов.

Шансы команд на первый пик в 2025 году:

1. «Юта Джаз» — 14,0%.

2. «Вашингтон Уизардс» — 14,0%.

3. «Шарлотт Хорнетс» — 14,0%.

4. «Нью-Орлеан Пеликанс» — 12,5%.

5. «Филадельфия Сиксерс» — 10,5%.

6. «Бруклин Нетс» — 9,0%.

7. «Торонто Рэпторс» — 7,5%.

8. «Сан-Антонио Спёрс» — 6,0%.

9. «Хьюстон Рокетс» (пик принадлежит «Финикс Санз») — 3,8%.

10. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 3,7%.

11. «Даллас Маверикс» — 1,8%.

12. «Чикаго Буллз» — 1,7%.

13. «Сакраменто Кингз» — 0,8%.

14. «Сан-Антонио Спёрс» (пик принадлежит «Атланте Хоукс») — 0,7%.