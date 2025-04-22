В НБА раскрыли шансы команд на получение первого номера драфта в 2025 году

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала информацию о шансах команд североамериканской лиги на драфт-лотерее 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом коллективов.
Шансы команд на первый пик в 2025 году:
1. «Юта Джаз» — 14,0%.
2. «Вашингтон Уизардс» — 14,0%.
3. «Шарлотт Хорнетс» — 14,0%.
4. «Нью-Орлеан Пеликанс» — 12,5%.
5. «Филадельфия Сиксерс» — 10,5%.
6. «Бруклин Нетс» — 9,0%.
7. «Торонто Рэпторс» — 7,5%.
8. «Сан-Антонио Спёрс» — 6,0%.
9. «Хьюстон Рокетс» (пик принадлежит «Финикс Санз») — 3,8%.
10. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 3,7%.
11. «Даллас Маверикс» — 1,8%.
12. «Чикаго Буллз» — 1,7%.
13. «Сакраменто Кингз» — 0,8%.
14. «Сан-Антонио Спёрс» (пик принадлежит «Атланте Хоукс») — 0,7%.