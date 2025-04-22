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«Детройт» сравнял счёт в серии с «Никс», несмотря на 37 очков Брансона

«Детройт» сравнял счёт в серии с «Никс», несмотря на 37 очков Брансона
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В ночь с 21 на 22 апреля мск на арене « Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Гости площадки одержали победу со счётом 100:94. Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Бриджес - 19, Харт - 10, Ануноби - 10, Макбрайд - 8, Таунс - 8, Райт, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Робинсон, Шамет, Хукпорти
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Шрёдер - 20, Харрис - 15, Дюрен - 12, Бисли - 9, Рид - 6, Томпсон - 5, Холланд, Хардуэй-младший, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Кейд Каннингем, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

У «Никс» самым результативным стал американский разыгрывающий Джайлен Брансон, на счету которого 37 очков, три подбора и семь передач.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
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