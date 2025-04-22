«Детройт» сравнял счёт в серии с «Никс», несмотря на 37 очков Брансона

В ночь с 21 на 22 апреля мск на арене « Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Гости площадки одержали победу со счётом 100:94. Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 1-1.

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Кейд Каннингем, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

У «Никс» самым результативным стал американский разыгрывающий Джайлен Брансон, на счету которого 37 очков, три подбора и семь передач.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля.