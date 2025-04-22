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Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения во втором матче серии с «Клипперс»

Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения во втором матче серии с «Клипперс»
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В ночь с 21 на 22 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости площадки одержали победу со счётом 105:102. Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 15, Уэстбрук - 14, Гордон - 14, Браун - 5, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Батюм - 6, Джонс - 6, Данн - 5, Симмонс - 2, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз

В составе победителей самым результативным стал американский форвард Кавай Леонард, на счету которого 39 очков, три подбора и пять передач.

В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

Следующий матч серии пройдёт 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
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