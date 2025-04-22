Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения во втором матче серии с «Клипперс»

В ночь с 21 на 22 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 между клубами Западной конференции «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости площадки одержали победу со счётом 105:102. Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 1-1.

В составе победителей самым результативным стал американский форвард Кавай Леонард, на счету которого 39 очков, три подбора и пять передач.

В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

Следующий матч серии пройдёт 25 апреля в Лос-Анджелесе.