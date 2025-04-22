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Расписание матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля

Расписание матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля
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Сегодня, 22 апреля, в Единой лиге ВТБ стартуют матчи плей-офф. В первый день постсезона состоится два матча четвертьфинальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля:

19:30 мск – «Зенит» – «Парма»;
20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В двух других матчах четвертьфинальной серии будут встречаться казанский УНИКС и саратовский «Автодор», а также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

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