Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля
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Сегодня, 22 апреля, в Евролиге начинается серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля:
20:45 мск – «Фенербахче» – «Париж»;
21:30 мск – «Панатинаикос» – «Анадолу Эфес».
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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