Сегодня, 22 апреля, в Евролиге начинается серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля:

20:45 мск – «Фенербахче» – «Париж»;

21:30 мск – «Панатинаикос» – «Анадолу Эфес».

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Главные спортивные новости дня: