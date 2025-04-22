Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля

Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, в Евролиге начинается серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей плей-офф Евролиги 22 апреля:

20:45 мск – «Фенербахче» – «Париж»;
21:30 мск – «Панатинаикос» – «Анадолу Эфес».

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Материалы по теме
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android