Йокич высказался после поражения «Денвера» во втором матче плей-офф НБА с «Клипперс»
Поделиться
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась со счётом 102:105 в пользу калифорнийской команды. Счёт в серии стал 1-1.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 15, Уэстбрук - 14, Гордон - 14, Браун - 5, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Батюм - 6, Джонс - 6, Данн - 5, Симмонс - 2, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
«Думаю, мы провели два отличных матча. Фанаты должны получать удовольствие. Потери? Да, у меня их было много, особенно в конце матча. Соперники определённо действовали агрессивно, стараясь атаковать нас», — сказал Йокич на пресс-конференции.
Йокич во втором матче с «Клипперс» оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Также он допустил семь потерь.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2025
-
10:48
-
10:24
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
07:38
-
06:04
-
00:38
-
00:29
-
00:19
- 21 апреля 2025
-
23:43
-
23:29
-
22:49
-
22:09
-
21:57
-
21:50
-
20:57
-
20:30
-
19:31
-
18:48
-
18:22
-
17:52
-
17:20
-
16:35
-
15:26
-
14:33
-
13:32
-
13:08
-
12:50
-
12:02
-
11:21
-
10:45
-
10:00
-
09:23
-
08:30