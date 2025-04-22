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Йокич высказался после поражения «Денвера» во втором матче плей-офф НБА с «Клипперс»

Йокич высказался после поражения «Денвера» во втором матче плей-офф НБА с «Клипперс»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась со счётом 102:105 в пользу калифорнийской команды. Счёт в серии стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 15, Уэстбрук - 14, Гордон - 14, Браун - 5, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Батюм - 6, Джонс - 6, Данн - 5, Симмонс - 2, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз

«Думаю, мы провели два отличных матча. Фанаты должны получать удовольствие. Потери? Да, у меня их было много, особенно в конце матча. Соперники определённо действовали агрессивно, стараясь атаковать нас», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Йокич во втором матче с «Клипперс» оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Также он допустил семь потерь.

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