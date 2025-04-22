Йокич высказался после поражения «Денвера» во втором матче плей-офф НБА с «Клипперс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась со счётом 102:105 в пользу калифорнийской команды. Счёт в серии стал 1-1.

«Думаю, мы провели два отличных матча. Фанаты должны получать удовольствие. Потери? Да, у меня их было много, особенно в конце матча. Соперники определённо действовали агрессивно, стараясь атаковать нас», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Йокич во втором матче с «Клипперс» оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Также он допустил семь потерь.

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