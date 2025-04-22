Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли предупредил «Лейкерс» перед вторым матчем плей-офф НБА с «Миннесотой»

Баркли предупредил «Лейкерс» перед вторым матчем плей-офф НБА с «Миннесотой»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о предстоящем втором матче первого раунда плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Он состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе. Начало – в 5:00 мск. После первой игры счёт в серии 1-0 в пользу «Миннесоты».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Лейкерс» должны победить. Если у команды есть Лука Дончич и Леброн Джеймс, и она проиграет в первом раунде плей-офф, это будет плохой сезон. Плохой сезон. Если они проиграют в первом раунде, для них это будет выглядеть очень плохо», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Материалы по теме
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Видео
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android