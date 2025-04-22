Баркли предупредил «Лейкерс» перед вторым матчем плей-офф НБА с «Миннесотой»

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о предстоящем втором матче первого раунда плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Он состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе. Начало – в 5:00 мск. После первой игры счёт в серии 1-0 в пользу «Миннесоты».

«Думаю, «Лейкерс» должны победить. Если у команды есть Лука Дончич и Леброн Джеймс, и она проиграет в первом раунде плей-офф, это будет плохой сезон. Плохой сезон. Если они проиграют в первом раунде, для них это будет выглядеть очень плохо», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Главные новости дня: