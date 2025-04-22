«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 22 апреля, в Единой лиге ВТБ стартует серия плей-офф. В Санкт-Петербурге «Зенит» примет пермскую «Парму». Прямая текстовая трансляция встречи стартует одновременно с началом игры в 19:30 мск.

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Также сегодня сразятся «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

Напомним, «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 39 побед и потерпел пять поражений. «Парма» по итогам регулярки заняла восьмое место. Игроки пермской команды добыли 18 побед и потерпели 26 поражений.

Достижения сборных России по баскетболу: