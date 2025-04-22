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«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30

«Зенит» — «Парма»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 22 апреля, в Единой лиге ВТБ стартует серия плей-офф. В Санкт-Петербурге «Зенит» примет пермскую «Парму». Прямая текстовая трансляция встречи стартует одновременно с началом игры в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Также сегодня сразятся «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

Напомним, «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 39 побед и потерпел пять поражений. «Парма» по итогам регулярки заняла восьмое место. Игроки пермской команды добыли 18 побед и потерпели 26 поражений.

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