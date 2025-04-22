«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 22 апреля, в Единой лиге ВТБ стартует серия плей-офф. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» примет пермский «Уралмаш» из Екатеринбурга. Прямая текстовая трансляция встречи начнётся одновременно с началом игры в 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что в серии 1/4 финала команды станут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Также сегодня сразятся «Зенит» и «Парма». Их матч начнётся немного раньше – в 19:30 мск. «Чемпионат» также будет освещать ход этой встречи.
«Локомотив-Кубань» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял четвёртое место в турнирной таблице. «Уралмаш» был пятым.
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