Кавай Леонард стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём игрокам

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в рамках плей-офф североамериканской лиги записал на свой счёт два или более матча за карьеру (у Кавая их два), в которых набрал 35+ очков при 75%+ реализации бросков с игры.

Этого достижения Леонард добился во второй игре первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (105:102).

Ранее в истории НБА такое достижение удавалось лишь трём баскетболистам: Девину Букеру и Шакилу О’Нилу (оба – дважды) и Дирку Новицки (трижды).

Во второй игре с «Денвером» Кавай набрал 39 очков, три подбора и пять передач.

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