Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём игрокам

Кавай Леонард стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь трём игрокам
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в рамках плей-офф североамериканской лиги записал на свой счёт два или более матча за карьеру (у Кавая их два), в которых набрал 35+ очков при 75%+ реализации бросков с игры.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 15, Уэстбрук - 14, Гордон - 14, Браун - 5, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Батюм - 6, Джонс - 6, Данн - 5, Симмонс - 2, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз

Этого достижения Леонард добился во второй игре первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (105:102).

Ранее в истории НБА такое достижение удавалось лишь трём баскетболистам: Девину Букеру и Шакилу О’Нилу (оба – дважды) и Дирку Новицки (трижды).

Во второй игре с «Денвером» Кавай набрал 39 очков, три подбора и пять передач.

Материалы по теме
Йокич выдохся, а его соперник — нет. И да, игроки чуть не устроили драку на паркете
Видео
Йокич выдохся, а его соперник — нет. И да, игроки чуть не устроили драку на паркете

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android