Хавьер Паскуаль может покинуть «Зенит» по окончании сезона ради «Барселоны» — источник

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может покинуть клуб из Санкт-Петербурга по окончании нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Об этом информирует «Спорт день за днём». По сведениям источника, испанский специалист намерен возглавить «Барселону», которую тренировал с 2008 по 2016 год.

Напомним, «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги. В четвертьфинальной серии плей-офф подопечные Паскуаля встретятся с пермской «Пармой». Первый матч состоится уже сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Серия проводится до трёх побед.

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