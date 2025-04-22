17-летний игрок ЦСКА-2 Ермаков исполнил точный бросок в пределах трёхочковой своего кольца

17-летний разыгрывающий молодёжного ЦСКА Илья Ермаков исполнил точный бросок, находясь в пределах трёхочковой линии у своего кольца. Сверхдальнее попадание случилось в гостевой игре полуфинала чемпионата России – Суперлиги с «Химками».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Отметим, что ЦСКА-2 уступил в овертайме со счётом 86:95. Ермаков набрал 18 очков, к которым прибавил пять результативных передач. Счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.

Ермаков является серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024), серебряным призёром регулярного чемпионата Суперлиги (2025). Кроме того, Илья входил в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).

Материалы по теме Андрей Кириленко назвал игрока сборной России с хорошим потенциалом и будущим

На Филиппинах забросили 1-й четырёхочковый в истории баскетбола: