Лидер «Локо» Кливленд высказался о предстоящей четвертьфинальной серии ЕЛ с «Уралмашем»

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Первая игра состоится уже сегодня, 22 апреля. Начало – в 20:00 мск.

«Как прошла подготовка «Локомотива-Кубань» к четвертьфинальной серии? Мы хорошо знаем соперника, играли с ними четыре раза. Целью нашей подготовки были две вещи. Во-первых, чётко выучить, как помешать ключевым игрокам «Уралмаша» делать то, что у них лучше всего получается на площадке. Во-вторых, довести до автоматизма те вещи, которые приносят результат нам.

С какими мыслями смотрел со зрительского кресла, как «Локо» в прошлом матче уступил «Уралмашу»? Я до последнего думал, что мы выиграем, но всё равно не расстроился. Этот матч ничего не значил, ведь у нас не было в составе меня и Патрика Миллера. Настоящая игра начинается сегодня, а что было в регулярке, уже ни на что не влияет», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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