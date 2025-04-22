Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Локо» Кливленд высказался о предстоящей четвертьфинальной серии ЕЛ с «Уралмашем»

Лидер «Локо» Кливленд высказался о предстоящей четвертьфинальной серии ЕЛ с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Первая игра состоится уже сегодня, 22 апреля. Начало – в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как прошла подготовка «Локомотива-Кубань» к четвертьфинальной серии? Мы хорошо знаем соперника, играли с ними четыре раза. Целью нашей подготовки были две вещи. Во-первых, чётко выучить, как помешать ключевым игрокам «Уралмаша» делать то, что у них лучше всего получается на площадке. Во-вторых, довести до автоматизма те вещи, которые приносят результат нам.

С какими мыслями смотрел со зрительского кресла, как «Локо» в прошлом матче уступил «Уралмашу»? Я до последнего думал, что мы выиграем, но всё равно не расстроился. Этот матч ничего не значил, ведь у нас не было в составе меня и Патрика Миллера. Настоящая игра начинается сегодня, а что было в регулярке, уже ни на что не влияет», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Материалы по теме
Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE
Live
Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android