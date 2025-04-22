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Кливленд назвал главное условие для победы «Локомотива» в 1/4 финала ЕЛ с «Уралмашем»

Кливленд назвал главное условие для победы «Локомотива» в 1/4 финала ЕЛ с «Уралмашем»
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Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд ответил на вопрос по поводу ключевого условия для победы команды в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что главное надо сделать, чтобы пройти «Уралмаш»? Быть внимательнее в защите и играть в наш баскетбол. Мы с отрывом первые по перехватам, поэтому надо перехватывать. Контролировать отскоки и быть самими собой. Не нужно выдумывать что-то сложное. Мы в этом сезоне много раз обыгрывали сильные команды, так что надо просто сыграть в тот же баскетбол.

Насколько важна поддержка трибун в таких матчах? В плей-офф важен каждый домашний матч. У нас есть преимущество своей площадки. И я очень надеюсь, что это действительно будет нашим преимуществом. Что соберутся полные трибуны, чтобы поддержать нас на старте борьбы за титул. Мы очень ждём много зрителей – и готовы сыграть для них в баскетбол, достойный уровня плей-офф», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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